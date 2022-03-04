За 8 дней войны в Украине погибли 28 детей

За восемь дней войны от оружия российских оккупантов погибли 28 детей, ранены 64. Около полутора миллионов детей находятся на территориях, страдающих от обстрелов.

Враг продолжает уничтожать роддома, детские садики, школы. Такую жуткую статистику обнародовали в Офисе Президента утром 4 марта.

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Как отметили в ОП, в Украине есть дети-сироты и дети с инвалидностью, нуждающиеся в немедленной помощи. Украинская сторона обратилась к Красному Кресту с просьбой срочно содействовать созданию гуманитарных коридоров.

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