За 80 дней ВСУ полностью уничтожили 17 российских батальонных групп, – Резников

С начала войны в Украине ВСУ разгромили 17 батальонно-тактических групп врага. Однако у врага до сих пор есть преимущество в вооружении.

17 тактических групп врага уничтожено

Министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что украинские защитники и защитницы доказали, что Россия не может вести успешные наступательные боевые действия одновременно на нескольких стратегических направлениях.

Внимание Россия готовится к ведению долговременной военной операции, – Минобороны

На данный момент у врага есть преимущество в вооружении

Однако, несмотря на потери врага в личном составе, тяжелого вооружения у России еще много.

Согласно нашим оценкам, за 80 дней полностью уничтожено 17 российских БТГр. Несмотря на огромные потери, россияне до сих пор значительно превосходят нас в тяжелом оружии. В первую очередь – в авиации, а также в бронетехнике, РСЗО, артиллерии,

– отметил Резников.

По данным украинской разведки, общая объединенная группировка войск, которая применяется против Украины (с учетом резервов) насчитывает около 167 тысяч личного состава.

Россия хочет затянуть войну

Министр обороны также сообщил, что все действия страны-агрессора указывают на то, что Россия готовится к ведению затяжной войны.

В частности, в Херсонской и Запорожской областях российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне.

Чтобы победить Украине нужно оружие

Резников объяснил, что победу Украины в войне с Россией может ускорить только международная помощь. Украине нужно много танков, бронемашин, средств поражения на длинных дистанциях. И чем быстрее будет эта помощь, тем лучше.

Главное о ситуации на фронте

По данным Генштаба, основные усилия противник сосредоточил на Юге и Востоке Украины.

Оккупанты пытаются вести наступательные действия вдоль всей линии столкновения на Донбассе. Враг обстреливает населенные пункты из артиллерии.

В Сумской области россияне во второй раз попытались прорвать границу. ВСУ удалось остановить наступление российских оккупантов, однако в ближайшее время штурм может повториться.

Одной из наиболее интересных является ситуация вокруг острова Змеиный в акватории Черного моря. После того, как наши военные уничтожили личный состав и технику, россияне пытаются ее забрать. Поэтому ведут подъемно-спасательные работы, где наши ВСУ уничтожили их десантный катер.

По состоянию на 17 мая количество убитых российских бойцов составляет 27 900.

Интересно – сейчас не время для прекращения огня, – Washington Post: смотрите видео