За 9 дней войны украинская ПВО уничтожила как минимум 39 российских самолетов и 40 вертолетов

Украинские войска продолжают мужественно противостоять врагу на всех фронтах. В том числе и в воздухе. По данным Генштаба ВСУ, за 9 дней войны наша ПВО уничтожила около 80 единиц вражеской авиации.

В частности, вчера, 4 марта, враг потерял 3 штурмовика Су-25. Два из них подбили над Черниговщиной, а еще один над Волновахой.

Обратите внимание Через 9 дней войны большая часть Воздушных сил Украины до сих пор боеспособна, – Пентагон

Также украинское ПВО за минувшие сутки уничтожило 3 вражеских самолета. Таким образом, потери врага сейчас составляют 39 самолетов и 40 вертолетов.

К началу войны Россия сосредоточила около наших границ около 700 единиц авиации – около 450 самолетов и 250 вертолетов.

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