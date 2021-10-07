За 9 лет работы с Коломойским: сколько налогов в бюджет уплатили компании "Квартала 95"
Источник:"Следствие.Инфо"
Компании "Квартала 95" за 9 лет работы уплатили в бюджет более 3 миллионов долларов. Говорится периоде сотрудничества с телеканалом "1+1", в частности о 2012 — 2020 годах.
То есть журналисты проанализировали последние 9 лет деятельности ряда компаний. Информацию собрали из источников в налоговой и из опубликованных налоговой открытых данных.
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Журналисты проанализировали доходы фирм "Квартала 95" за последние 9 лет
Издание насчитало 24 компании в группе "Квартал 95", однако активный заработок получали именно 11 фирм.
С 2012 по 2020 год компании, входящие в группу "Квартал 95" получили доход в почти 108 миллионов долларов. При этом чистая прибыль фирм составил почти 14 млн долларов, так что они оплатили в бюджет чуть более 3 миллионов долларов налога на прибыль,
– говорится в сообщении.
В частности, издание выяснило, что:
- в 2012 году, когда юмористическое шоу Зеленского и партнеров переходило на канал "1+1" Коломойского, они получили наибольший доход – более 20,2 миллиона долларов;
- в течение 2013 – 2015 годов фирмой Зеленского были убыточными, и с каждым годом сумма убытков росла;
- в 2016 году компании группы "Квартал 95" начинают ежегодно получать доход между 10 и 20 миллионами долларов.
И издание вспомнило, что "оффшорные структуры получили еще 40 миллионов от фирм, связанных с Коломойским.
Коротко о расследовании издания
- 3 октября издание "Следствие.Инфо" опубликовало информацию расследования "Оффшор 95". Говорилось, что окружение Зеленского могло быть причастным к оффшорному переводу от структур, связанных с Игорем Коломойским. В окружении Зеленского говорят, что оффшоры нужны были "Кварталу 95" "для защиты интересов" от бандитов, которые приходили к власти.
- В частности говорится о том, с 2012 года фирмы Зеленского и его команды якобы получили 40 миллионов долларов от компаний, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
- Также там говорится, что журналисты-расследователи раскрыли схему вывода денег из "Приватбанка" крупных юридических компаний, которые создавали и обслуживали оффшорные компании.