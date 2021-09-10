За бело-красный цвет волос: в Беларуси девушку оштрафовали почти на 1000 долларов

В Минске задержали 19-летнюю Викторию Левину. Все потому, что белорусским силовикам не понравился цвет волос девушки.

9 сентября Викторию задержали на улице Одинцовой, в столице Беларуси. Ее сразу же доставили во Фрунзенский РУВД.

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В материалах дела говорилось, что девушка провела пикет с бело-красно-белыми волосами на голове. В тот же день девушку судили в суде Фрунзенского района.

Виктория сказала, что покрасила волосы почти полгода назад для удовольствия. Они были белыми с несколькими красными прядями. Но у девочки отросли черные корни волос, поэтому они теперь в "черно-бело-красно" цвете.

Как прошло судебное заседание

Судья Наталья Бухук попросила Левину повернуться и показать, как выглядит ее цвет волос. Белорусская служительница Фемиды отметила, что у девушки "очень интересная и оригинальная прическа", и признала Викторию виновной в пикетировании. Как следствие – 19-летнюю девушку оштрафовали на 2320 белорусских рублей.

Бело-красно-белый флаг – исторический флаг Беларуси. Под бело-красным флагом выходили на массовые акции протеста митингующие. Именно он стал символом свободы для белорусов.