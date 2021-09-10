9 вересня Вікторію затримали на вулиці Одинцовій, що у столиці Білорусі. Її одразу ж доставили до Фрунзенського РУВД.

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У матеріалах справи мовилося, що дівчина провела пікет, маючи біло-червоно-біле волосся на голові. Того ж дня дівчину судили у суді Фрунзенського району.

Вікторія сказала, що пофарбувала волосся майже пів року тому для задоволення. Одразу вони були білі з кількома червоними пасмами. Але у дівчинки відросло чорне коріння волосся, тому вони тепер мають "чорно-біло-червоний" колір.

Як минуло судове засідання

Суддя Наталя Бухук попросила Левіну повернутися показати, як виглядає її колір волосся. Білоруська служителька Феміди зазначила, що дівчина має "дуже цікаву та оригінальну зачіску", і визнала Вікторію винною у пікетуванні. Як наслідок – 19-річну дівчину оштрафували на 2320 білоруських рублів.

Зверніть увагу! Біло-червоно-білий прапор – історичний стяг Білорусі. Під біло-червоним стягом виходили на масові акції протесту мітингувальники. Саме він став символом свободи для білорусів.