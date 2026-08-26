Операция "Форрест Гамп": за чиновника ОП Дубовика внесли залог, – СМИ

За сотрудника Офиса Президента Виктора Дубовика внесли залог в размере 7 миллионов гривен. Чиновник является одним из фигурантов спецоперации НАБУ и САП "Форест Гамп".

Об этом сообщила сотрудница пресс-службы ВАКС Екатерина Шипилова в комментарии "Укринформу".

Что известно о деле?

В среду, 26 августа, за фигуранта уголовного производства уплатили всю финансовую гарантию.

За Дубовика внесли полную сумму залога,

– отметила спикер суда.

Соответствующую меру пресечения ему ранее определил Высший антикоррупционный суд в рамках расследования операций "Форест Гамп" и "Фемида".

Несколько дней назад прокурор САП назвал фамилии их совместной с НАБУ спецоперации под названием "Форест Гамп". Виктор Дубовик был среди фигурантов.

Во вторник, 25 августа, специальная антикоррупционная прокуратура раскрыла новые подробности по поводу того, откуда взяли деньги на залог для эксминистра энергетики Германа Галущенко. Следователи зафиксировали передачу наличных денег Ирине Мудрый.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, во время судебного заседания прокурор САП раскрыл, что 9 июня бизнесмен Тимур Миндич передал экс-замглавы Офиса Президента средства для внесения залога за Германа Галущенко.

В то же время адвокат Ирины Мудрой сообщил, что за женщину уже внесли часть залога. Отметим, что после судебного заседания экс-замглавы ОП заявила, что имеет широкий круг контактов, поэтому планирует обращаться к знакомым с просьбой помочь собрать средства для залога.