За день эвакуировали почти 1500 человек через гумкоридоры: среди них люди из Мариуполя

В Украине продолжают делать все для эвакуации людей. Актуальная информация о ситуации с гуманитарными коридорами на 16 апреля.

Всего за день удалось эвакуировать 1449 человек. Были коридоры из Мариуполя, Бердянска, а также из нескольких городов в Луганской области, информирует 24 канал.

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Как срабатывали гуманитарные коридоры 16 апреля

Через гуманитарные коридоры из Бердянска и Мариуполя удалось выехать в Запорожье 1381 человеку. Для этого они использовали собственный транспорт:

непосредственно из Мариуполя спаслось 170 человек ;

; еще 1211 человек покинул несколько городов в Запорожской области. Речь идет о Родах, Васильевке, Бердянске и Мелитополе.

Что касается работы гуманитарных коридоров в Луганской области, то там сложилась следующая ситуация: там удалось провести организованную эвакуацию 68 человек из Северодонецка, Рубежного и Кременной. Людей вывозы, несмотря на перманентные обстрелы. К сожалению, масштабные обстрелы сорвали эвакуацию жителей города Лисичанск Луганщины.