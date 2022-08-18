За деньги с "народных Байрактаров" купили спутник, который увеличит "хлопок" у оккупантов
18 августа 2022 , 14:18Читати новину українською
Источник:Сергей Притула
За средства, которые украинцы собрали на беспилотники Bayraktar, фонд Сергея Притулы приобрел уникальный спутник. Он существенно поможет нашим военным в подготовке оперативных операций.
Спутник решили купить после переговоров с Минобороны
Об этом стало известно 18 августа. Спутник предоставит доступ к базе данных спутниковых снимков компании Айсай более чем на год.
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Сергей Притула сообщил, что спутник решили купить после переговоров с Министерством обороны Украины.
Теперь наша армия будет максимально быстро будет получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут нам с оперативным планированием операций. "Хлопка" будет много,
– сказал Притула.