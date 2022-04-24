За два месяца войны почти 5,2 миллиона украинцев покинули страну, – ООН

24 апреля 2022 , 19:25
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Источник:

УВКБ ООН

За два месяца полномасштабного вторжения России на территорию Украины число покинувших страну украинцев приближается к 5,2 миллиона человек. Больше всего людей выехало в соседнюю Польшу – 2,9 миллиона.

Соответствующие подсчеты провело агентство ООН по делам беженцев. По данным УВКБ ООН, общая цифра убежавших украинцев от войны – 5 186 744 человека. Отмечается, что за апрель выехали более 1 151 000 украинцев, а в марте – 3,4 миллиона.

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Международная организация по миграции ООН насчитала более 7,7 млн человек, перемещенных в пределах Украины. Сообщается, что почти две трети украинских детей были вынуждены покинуть свои дома (включая оставшихся в Украине).

Сколько украинцев убежали от войны в соседние государства

  • Польша: 2899713 человек.
  • Россия: 578 255 человек (кроме того, 105 000 человек перебрались в Россию из контролируемых Россией районов Донецкой и Луганской областей).
  • Румыния: 774 074 человека.
  • Венгрия: 489 754 человека.
  • Молдова: 433 214 человек
  • Словакия: 354 329 человек.
  • Беларусь: 24 084 человека.

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Автор: Ірина Грицик