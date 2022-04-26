За два месяца войны российская армия разрушила 154 завода и предприятия в Украине

Российские военные целенаправленно уничтожают гражданскую инфраструктуру в Украине. За два месяца полномасштабной войны оккупанты разрушили 154 завода и предприятия в Украине.

Россияне разрушили более полутора тысяч учебных заведений

О последствиях "русской весны" сообщила омбудсмен Людмила Денисова. По словам Денисовой, оккупанты разрушили 1508 учебных заведений, из которых 102 не подлежат восстановлению.

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Также под огнем оккупантов оказались учреждения здравоохранения, культурные сооружения, аэропорты и портовая инфраструктура.

За два месяца войны российской армией разрушены 154 завода и предприятия, 1508 учебных заведений (включая 408 детских садов), в том числе 102 заведения, которые невозможно восстановить, 347 учреждения здравоохранения (36 невозможно восстановить), 109 культурных сооружений, 11 гражданских аэропортов, 2 порта и портовую инфраструктуру,

– говорится в сообщении.

Украинское правительство оценило ущерб от вторжения России в 500 миллиардов долларов и заявило, что на восстановление понадобится около 600 миллиардов долларов.

Проводить восстановление в Украине хотят за российские средства, которые заморожены за границей. У Украины есть два плана, как взыскать российские деньги в свою пользу.

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