За две недели войны Россия выпустила по Украине 710 ракет, – Пентагон
Источник:министерство обороны США
Россия продолжает циничный обстрел из воздуха мирных населенных пунктов Украины. С начала полномасштабного вторжения оккупанты выпустили 710 ракет.
Об этом заявил на брифинге в Пентагоне 9 марта спикер оборонного ведомства США Джон Кирби.
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Почти все ракеты, выпущенные как с территории Украины, так и извне, были нацелены на объекты в восточной части Украины. Если провести прямую линию от Киева до Одессы, то почти все эти удары были сосредоточены к востоку от этой линии.
– сказал он.
Джон Кирби также подчеркнул, что вторжение в Украину должно быть прекращено немедленно, чтобы гражданское население было в безопасности как от ракетных, так и от авиа-, артиллерийских и других ударов.
Кроме того, в Пентагоне отмечали, что украинская система ПВО все еще остается эффективной.
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