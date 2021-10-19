За избиение пограничника работнику СБУ вынесли приговор

Лейтенант и подполковник Службы безопасности Украины 18 июля 2021 года напали на пограничников, когда те охраняли государственную границу вблизи одного из сел в Сумской области. Двое пострадавших получили легкие телесные повреждения.

Подозреваемые похитили боеприпасы от служебного оружия пограничников. Впоследствии они подбросили их часть в местный отдел Госпогранслужбы.

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После инцидента нападавшие оставили на месте преступления служебное оружие пограничников.

На каком этапе сейчас дело

Задержанный лейтенант СБУ признал свою вину и покаялся. Специализированная прокуратура заключила соглашение с подозреваемым о признании преступления. Материалы уголовного производства с соглашением и обвинительным актом 30 сентября направили в суд.

Краснопольский районный суд 10 октября подтвердил законность сделки. Суд вынес приговор, которым определил срок наказания для бывшего лейтенанта СБУ – 5 лет лишения свободы. Его освободили от наказания с испытательным сроком продолжительностью 3 года.

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Кроме того, подсудимого лишили воинского звания "лейтенант" и на 3 года права занимать должности в правоохранительных органах Украины. Расследование продолжается в отношении другого нападавшего.

Детали нападения на пограничников на Сумщине