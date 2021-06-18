За этим стоит Россия: в Польше прокомментировали серьезную кибератаку на политиков

В Польше выяснили, что масштабную кибератаку на официальных лиц страны осуществили с территории России. От нее пострадал ряд министров и депутатов.

Целью хакеров были "важнейшие польские официальные лица". Такой информацией поделилось Агентство внутренней безопасности и Службы военной контрразведки Польши.

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Вице-премьер-министр страны Ярослав Качинский подчеркнул, что масштабы хакерской атаки были большими. И добавил, что данные от спецслужб позволяют однозначно утверждать: осуществили ее именно с России.

Правоохранители будут устанавливать все обстоятельства дела. В то же время, с 18 июня они будут рассылать необходимую информацию пострадавшим.

Что известно об инциденте

Хакерская атака на Польшу задела работу многих учреждений. Из-за этого премьер-министру пришлось срочно созвать закрытое заседание парламента.

Сломали, в частности, электронную почту Михала Дворчика – главы канцелярии премьер-министра, а также почту его жены и аккаунты в соцсетях.

Злоумышленники слили в сеть разговор между Дворчиком, премьером Матеушом Моравецким и министром экономического развития Ярославом Говином.

Сам Дворчик, рассказывая о последствиях кибератаки на него, предполагал что дезинформационные действия были совершены со стороны России или Беларуси.

Политику с 2010 года запрещено въезжать на территорию этих стран. Все из-за того, что он активно поддерживает демократические движения на территории постсоветских стран.