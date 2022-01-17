Можно я скажу немного слов про всю эту историю с арестами, прилетами, отлетами, решениями судов, ГБРами, встречами, залогами, прологами, активистами, т.н властью и так называемой "оппозицией"?

В принципе, мне разрешения не надо, я все равно скажу. А потом снова буду молчать, потому что говорить об этом... мягко говоря, брезгую.

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Пьеса без позитивных героев

Омерзительное шоу, в котором каждая из сторон безнравственна и неприятна по-своему.

Сложно даже представить моральный и репутационный ущерб, который получит Украина в результате этого рекламного сравнения длины пиписек.

Не понимаю, кто и в какой стране после такого может рассматривать наш политикум серьезно.

Важно Порошенко защищается усердным замалчиванием роли Медведчука

Это какой-то позор

Испытываю глубочайшее чувство стыда за происходящее в стране.

Хочу в очередной раз напомнить, что те, кого мы выбирали и выбираем являются отображением надежд, стремлений и чаяний части нашего мудрого народа.

Лидеры – это зеркало. А на зеркало нечего пенять.

За кого голосуем, то и получаем.

Каким будет залог для Порошенко – смотрите видео