За коллаборационизм: в Житомирской области будут судить настоятеля храма

Настоятель церкви московского патриархата, расположенного в Новоград-Волынском районе, предстанет перед судом. Он призвал прихожан поддержать вооруженную агрессию России в Украине.

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Так, в марте 64-летний настоятель церкви московского патриархата, во время общения на улице с местными, давал им наставления о полномасштабном вторжении России в Украину.

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Подозреваемый пытался убедить общину в том, что власть российской федерации прислала войско освободить украинцев от нацистов и бандеровцев, защитить русскоязычное население братского народа.

– говорится в сообщении.

Настоятель церкви утверждал, что цинично убивают гражданских, разрушают дома и все вокруг не русские войска, а ВСУ.

В ответ на такие заявления прихожане обратились к правоохранителям, квалифицировавшим действия священнослужителя как коллаборационную деятельность.

Пока прокуроры Новоград-Волынской окружной прокуратуры уже направили в суд обвинительный акт.

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