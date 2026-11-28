28 ноября украинские пограничники из подразделения "Помста" посвятили свои удары по российским оккупантам памяти жертв Голодоморов. На снарядах они оставляли надпись "За кровь и голод".

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

В ГПСУ подчеркнули, что память о людях, заморенных голодом, и возмездие за совершенные преступления являются долгом украинцев перед живыми.

Таким образом пограничники напомнили, что исторические преступления России не забыты, а борьба с агрессором продолжается.

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В Государственной пограничной службе подчеркнули, что память о людях, заморенных голодом, и возмездие за совершенные преступления являются долгом украинцев перед живыми. В День памяти жертв Голодоморов важно также напоминать о масштабах преступления советской власти и свидетельствах тех, кто рассказал миру правду о трагедии.

Ведь память о жертвах Голодоморов остается важной и сегодня, и е показания очевидцев и иностранцев, которые видели последствия трагедии в украинских селах, помогают не забывать о преступлениях советской власти.