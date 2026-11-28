Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

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У ДПСУ наголосили, що пам'ять про людей, заморених голодом, і відплата за скоєні злочини є обов'язком українців перед живими.

Таким чином прикордонники нагадали, що історичні злочини Росії не забуті, а боротьба з агресором триває.

Як прикордонники готують "подарунки" ворогу: дивитись відео

У Державній прикордонній службі наголосили, що пам'ять про людей, заморених голодом, і відплата за скоєні злочини є обов'язком українців перед живими. У День пам'яті жертв Голодоморів важливо також нагадувати про масштаби злочину радянської влади та свідчення тих, хто розповів світові правду про трагедію.

Адже пам'ять про жертв Голодоморів залишається важливою і сьогодні, й свідчення очевидців та іноземців, які бачили наслідки трагедії в українських селах, допомагають не забувати про злочини радянської влади.