"За личное мужество и самоотверженные действия": президент наградил почти 200 военных

17 апреля 2022 , 04:54
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Источник:

Министерство обороны Украины

Президент Владимир Зеленский 16 января отметил государственными наградами почти 2 сотни военных. Все они проявили мужество в защите нашей свободы.

Военные получили разные ордена, а также медали. Соответствующий указ президент подписал 16 апреля.

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Все проявили верность присяге

Все награжденные в этот день служат в рядах Вооруженных Сил Украины. Получили награду от президента 189 воинов Украины.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге украинских воинов,
– отметили в Минобороны.

Какие награды и сколько бойцов получили:

  • Орден Богдана Хмельницкого ІІ степени – 3 служащих.
  • Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени – 19 служащих.
  • Орден "За мужество" ІІ степени – 3 служащих.
  • Орден "За мужество" III степени – 43 служащих.
  • Орден Даниила Галицкого – 5 служащих.
  • Медаль "За военную службу Украины" – 62 служащих.
  • Медаль "Защитнику Отчизны" – 54 служащих.
Обратите внимание! Ознакомиться с текстом указа Президента с полным списком награжденных можно по этой ссылке.

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Автор: Олександр Марчак