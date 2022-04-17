"За личное мужество и самоотверженные действия": президент наградил почти 200 военных

Президент Владимир Зеленский 16 января отметил государственными наградами почти 2 сотни военных. Все они проявили мужество в защите нашей свободы.

Военные получили разные ордена, а также медали. Соответствующий указ президент подписал 16 апреля.

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Все проявили верность присяге

Все награжденные в этот день служат в рядах Вооруженных Сил Украины. Получили награду от президента 189 воинов Украины.

За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге украинских воинов,

– отметили в Минобороны.

Какие награды и сколько бойцов получили:

Орден Богдана Хмельницкого ІІ степени – 3 служащих.

Орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени – 19 служащих.

Орден "За мужество" ІІ степени – 3 служащих.

Орден "За мужество" III степени – 43 служащих.

Орден Даниила Галицкого – 5 служащих.

Медаль "За военную службу Украины" – 62 служащих.

Медаль "Защитнику Отчизны" – 54 служащих.

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