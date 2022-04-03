"За маму Одессоньку будем жечь бешеную руссню": патрульные опубликовали мощный ролик
3 апреля 2022 , 14:54Читати новину українською
Источник:Патрульная полиция Одесской области
Патрульная полиция Одесской области готова защищать родной город от российских захватчиков. "За родную жемчужинку" правоохранители готовы "жечь бешеную руссню".
Мощное видео обнародовала 3 апреля пресс-служба Патрульной полиции. Она подчеркнула, что все будет Украина.
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За маму Одессоньку, за родную жемчуженку, будем жечь бешеную руссню. Победим,
– говорится в сообщении.
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Российские оккупанты 3 апреля нанесли авиаудар по Одессе. Часть ракет, к счастью, сбила система ПВО. Однако в некоторых районах города вспыхнул пожар.
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