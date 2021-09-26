В результате проверок за месяц пограничники обнаружили более 500 недействительных COVID-сертификатов. Выявили поддельные документы с помощью программного обеспечения SafeBorder.

Речь идет о проверках с 21 августа по 21 сентября. Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

К теме В Нидерландах уволили чиновницу за критику COVID-паспортов

Пограничники обнаружили более полутысячи поддельных COVID-сертификатов

За месяц пограничники провели около 300 тысяч проверок COVID-сертификатов у украинцев, которые возвращались из-за границы, а также у иностранцев. Более половины из них оказались недействительными,

– заверил Демченко.

Добавил, что программное обеспечение обозначило как недействительные 575 сертификатов из 290 тысяч – то есть менее 0,2%.

Представитель Госпогранслужбы пояснил, что часть документов "имела явные признаки подделки" – тогда пограничники передавали данные правоохранителям, а в других случаях – владельцев "проблемных" сертификатов после возвращения в Украину отправляли на карантин.

Последние новости о подделке COVID-сертификатов

24 сентября на Буковине мужчина сам изготовил международный сертификат вакцинации против коронавируса, однако процедуры он не проходил. Все для того, чтобы не находиться на самоизоляции. Теперь ему грозит штраф или заключение до 2 лет.

Ранее Виктор Ляшко объяснил, что подделка паспорта вакцинации возможна так же как и обычного паспорта гражданина.

Координатор по вакцинации в Киеве Василий Животенюк пояснил, что за подделку документа грозит штраф до 17 тысяч гривен тем, кто подделывает и распространяет фальшивые документы, и штраф 850 гривен – для тех, кто пользуется. Кроме того, до 2 лет тюрьмы – для тех, кто сам подделал документ и 5 лет – если вы такие сертификаты продаете, если вы делаете это группой лиц или есть много эпизодов такой деятельности.

Пограничники проверяют QR-код COVID-сертификатов с помощью электронного устройства с программным обеспечением SafeBorder от Минцифры. К сети цифровых сертификатов подключены более 40 стран.