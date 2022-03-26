За месяц войны в Украине погибли более 50 железнодорожников
Источник:телеграмм Александра Камышина
Россия утром 24 февраля развязала полномасштабную войну против Украины. За месяц боевых действий погибли 54 железнодорожника, 64 – получили ранения.
Еще трое работников УЗ попали в плен. Об этом сообщил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин на своей странице в социальных сетях.
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Первый месяц войны унес жизни 54 железнодорожников, 64 железнодорожника ранены, с разной степенью тяжести. И это самая трудная для меня сторона войны,
– отметил чиновник.
Напомним, что вечером пятницы, 25 марта, во время ремонта контактной сети в результате взрыва погибла железнодорожница и получил ранение ее коллега. Мужчина находится в тяжелом состоянии в медицинском заведении.
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