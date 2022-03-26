Ще троє працівників УЗ потрапили у полон. Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін на своїй сторінці у соціальних мережах.

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Перший місяць війни забрав життя 54 залізничників, 64 залізничники поранені, з різним ступенем тяжкості. І це найважча для мене сторона війни,

– зазначив посадовець.



За місяць війни загинули 54 залізничники / Дані з телеграму Олександра Камишіна

Нагадаємо, що ввечері п'ятниці, 25 березня, під час ремонту контактної мережі внаслідок вибуху загинула залізничниця та зазнав поранення її колега. Чоловік перебуває у важкому стані в медичному закладі.

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