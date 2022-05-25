За минувшие сутки на Николаевщине ранения из-за обстрелов получили 4 человека

Оккупанты продолжают обстреливать Николаевскую область. В результате очередных обстрелов в области получили ранения 4 человека.

Председатель Николаевского областного совета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева сообщила, что в результате обстрелов российских оккупантов получили ранения 4 мирных жителя.

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К счастью, среди пострадавших нет детей, сообщила Замазеева. Она отметила, что все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения области и получают необходимую помощь.

Ни дня без обстрелов Николаевщины со стороны оккупантов,

– прокомментировала глава по гуманитарным вопросам.

В общей сложности, по состоянию на утро 25 мая, в николаевских больницах находятся 138 граждан, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области.

Большая благодарность и уважение нашим высокопрофессиональным врачам, которые 24/7 самоотверженно спасают жизнь и здоровье николаевцев!

– поблагодарила специалистов Замазеева.

Последние новости из Николаева

Вечером 20 мая силы ПВО сбили над Николаевщиной крылатую ракету Х, которую россияне выпустили из стратегического бомбардировщика.

В Николаеве задержана группа из четырех агентов, которые сотрудничали с оккупантами. Ее организовал житель Херсона. Одна из женщин собирала данные о дислокации военных ВСУ и арендовала квартиру для их группы. Другое – также время от времени передавало информацию о размещении личного состава и техники украинской армии. Третья подозреваемая владела персональными данными на 71 военного ВСУ. Четвертый – также собирал данные о расположении подразделений украинской армии. Их оперативно поймали.

За 20 мая, кафиры били по пригороду Николаева из реактивных систем залпового огня "Смерч". Кроме того, зафиксировали обстрелы в Широковской общине. К счастью, пострадавших не было.

Ночью 22 мая были обстрелы в Широковской общине. Сгорели 3 дома в результате прямых попаданий, пострадавших нет. Днем, ночью до сих пор продолжаются обстрелы в Березнеговатской общине. Информации о пострадавших и повреждении пока нет.

В Николаевской области Вооруженные Силы Украины столкнулись со специфическим врагом. На этот раз российские кафиры нарядились в форму украинских бойцов. Однако врагу это не помогло – ВСУ отбили атаку. Об этом 24 мая сообщило оперативное командование "Юг".

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