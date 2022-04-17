За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 11 человек
17 апреля 2022 , 13:42Читати новину українською
Источник:Николаевский областной совет
Российские военные цинично обстреливают Николаевскую область. В результате вражеского огня в течение 16 апреля пострадали 11 человек.
В больницах около 300 пострадавших от обстрелов россиян
В Николаевском областном совете сообщили, что в результате обстрелов ранены 11 человек, большинство из которых – гражданские. Среди пострадавших нет детей.
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Сообщается, что все пострадавшие доставлены в больницы и получают необходимую помощь.
В Николаевском облсовете отметили, что по состоянию на 17 апреля в больницах области находятся 296 граждан, пострадавших от атак оккупантов.
- Заметим, что 16 апреля российские оккупанты нанесли удар 5 крылатыми ракетами по Николаевщине.
- Российские военные обстреляли детский сад в Николаеве. Также под огонь неприятеля попали жилые кварталы города.
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