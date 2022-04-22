За минувшие сутки ВСУ поразили 7 вражеских целей на Юге, в том числе беспилотник "Элерон"

Вооруженные Силы Украины продолжают защищать оборону на Юге. Наши защитники за прошедшие сутки поразили сразу семь вражеских целей.

Вражеский беспилотник уничтожен вблизи Николаева

В пресс-службе оперативного командования "Юг" сообщили о ситуации на фронте. Украинские защитники заявили, что наносят ракетно-артиллерийские удары по враждебным позициям.

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Под огнем ВСУ, как сообщили в оперативном командовании "Юг", оказались 7 враждебных целей.

Наши подразделения продолжают ведение боевых действий, наносят ракетно-артиллерийские удары по враждебным позициям. Поражено 7 целей. Потери врага уточняются,

говорится в сообщении.

Также украинские военные рассказали, что силами противовоздушной обороны был уничтожен вражеский беспилотник "Элерон". Его ликвидировали вблизи Николаева.

"Пытаясь разведать расположение наших войск, противник запускает беспилотники, но подразделения ПВО работают точно. Очередной вражеский "Элерон" уничтожен на подлете в Николаев", – отметили в пресс-службе.

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