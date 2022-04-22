Ворожий безпілотник знищено поблизу Миколаєва

У пресслужбі оперативного командування "Південь" повідомили про ситуацію на фронті. Українські захисники заявили, що завдають ракетно-артилерійські удари по ворожих позиціях.

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Під вогнем ЗСУ, як повідомили в оперативному командуванні "Південь", опинилися 7 ворожих цілей.

Наші підрозділи продовжують ведення бойових дій, завдають ракетно-артилерійські удари по ворожих позиціях. Вражено 7 цілей. Втрати ворога уточнюються,

– йдеться у повідомленні.

Також українські військові розповіли, що силами протиповітряної оборони було знищено ворожий безпілотник "Елерон". Його ліквідували поблизу Миколаєва.

"Намагаючись розвідати розташування наших військ противник запускає безпілотники, але підрозділи ППО працюють влучно. Черговий ворожий "Елерон" знищено на підльоті до Миколаєва", – зазначили у пресслужбі.

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