За минувшие сутки западную границу Украины пересекли почти 80 тысяч человек

Вчера, 13 марта, государственную границу Украины на западном участке пересекли почти 80 тысяч человек и более 15 тысяч транспортных средств.

Такую информацию сообщили в телеграмм-канале Министерства внутренних дел. Также отмечается, что по данным за 12 марта пассажиропоток уменьшился более чем на 10%.

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За прошедшие сутки Украину покинули более 62 тысяч человек. Большая часть выехавших – около 41 тысячи человек – пересекли украинско-польскую границу. Сейчас почти по всем направлениям отсутствуют накопления пешеходов и транспортных средств.

Следует заметить, что в Украину за минувшие сутки прибыли более 17 тысяч человек. Почти 14 тысяч из них – украинцы, большинство из которых мужчины, готовые присоединиться к противостоянию с российскими оккупантами. С начала полномасштабной войны в Украину вернулось около 248 тысяч наших соотечественников.

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Все пункты пропуска на западной границе (кроме "Дзвинкове ") работают в круглосуточном режиме.