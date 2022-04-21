За мужество и самоотверженность: президент наградил еще 203 бойца ВСУ
Украинские защитники героически защищают наше государство от российских оккупантов. Президент Владимир Зеленский 20 апреля в очередной раз отметил ряд бойцов государственными наградами.
К сожалению, несколько десятков военных наградили посмертно. Об этом Зеленский рассказал в своем вечернем обращении, сообщает 24 канал.
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Зеленский наградил украинских защитников
Президент отметил, что закончился 56-й день обороны Украины, каждый из которых приближает наше государство к миру.
Уже традиционно перед записью обращения подписал указ о награждении наших защитников. Государственными наградами отмечены 203 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, из них 49 – посмертно,
– отметил Зеленский.
Еще 5 украинских защитников посмертно получили звание Героя Украины.
"Вечная память каждому, кто отдал жизнь за Украину! Вечная благодарность всем, кто встал на защиту нашего государства! Слава Украине!", – подытожил глава государства.
Смотрите обращение Владимира Зеленского: