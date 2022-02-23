За "наглые провокации России": Канада вводит санкции после признания россиянами боевиков

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо уточнил 22 февраля реакцию Канады на ситуацию в Украине. Речь идет об эскалации, на которую пошла Россия, признав псевдореспублики на Донбассе.

На брифинге Трюдо заявил журналистам, что Канада введет экономические санкции против России. Они будут касаться финансовых операций с теми же боевиками на оккупированных украинских территориях и российских банков.

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Трюдо объявил о новых санкциях против России

Канада объявила о новом пакете санкций против России за признание ею независимости "республик" на давно оккупированной россиянами части украинского Донбасса. Об этом на пресс-конференции объявил канадский премьер Джастин Трюдо.

В согласии с союзниками и государствами-единомышленниками Канада объявляет о первом раунде экономических санкций. Мы запретим канадцам иметь какие-либо финансовые отношения с так называемыми "ДНР" и "ЛНР",

– сказал Трюдо.

И добавил, что Канада наложит также санкции на членов российского парламента, голосовавших за циничное решение Владимира Путина.

что канадские ограничения будут касаться и российского суверенного долга, и нескольких государственных банков (в унисон с решением США). С ними Канада "прекратит любые финансовые отношения".

Ограничения не определены на какой-либо срок, а будут действовать, "пока не восстановится ​​территориальная целостность Украины".

Это дальнейшее вторжение в суверенное государство, и это совершенно неприемлемо… Наглые провокации России представляют угрозу безопасности и миру во всем мире,

– подытожил Джастин Трюдо.

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