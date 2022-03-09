"За нас правда, за нас воля": в Минобороны "переодели" Шевченко в бронежилет и каску

9 марта исполняется 208 лет со дня рождения Тараса Шевченко. В эти непростые времена привычный портрет поэта изменили, добавив к его образу актуальные вещи – бронежилет и каску.

Так, в Министерстве обороны решили не только поздравить поэта, но и напомнить о том, что творчество Тараса Шевченко помогает нам побороть врага. Ведь его стихи пророческие и вдохновляют каждого украинца.

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"Борітеся – поборете,

Вам Бог помагає!

За вас правда, за вас слава

І воля святая!

З Днем народження, Кобзарю!", – написала под публикацией заместитель министра обороны Анна Маляр.

Тарас Шевченко предстал в бронежилете и каске / Иллюстрация из Фейсбука Анны Маляр

Текст сопровождает фотографию, на которой Тарас Шевченко в необычном для себя образе. Теперь Кобзарь не в шапке и кожухе, а в актуальных сегодня бронежилете и каске, а также с автоматом в руке.

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