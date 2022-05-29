Военные рассказали, что захватчики атакуют вдоль всей полосы обороны. Россияне используют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию огромных калибров, танки, минометы разных систем.
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Кроме этого, захватчики выпускают ракеты по гражданским объектам инфраструктуры и домам людей.
Что натворили оккупанты
Всего за последнюю неделю россияне атаковали 46 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях. Они разрушили и повредили 62 гражданских объекта. Речь идет о 59 домах людей, электроподстанции и доме культуры.
После обстрелов только в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области погибли 3 гражданских лица. Также 2 человек оккупантыранили. Информацию по другим регионам пока уточняют.
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 14 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантом,
– написали военные.
Потери захватчиков
Украинские защитники нанесли российским убийцам потери. В частности, за 29 мая военные ликвидировали:
- 2 артиллерийские системы;
- 11 единиц боевой бронированной техники;
- 10 вражеских автомобилей.
Противовоздушная оборона над Донбасом и Луганщиной уничтожили 2 крылатые ракеты Х-59МК. Также ликвидировали 3 высокоточных беспилотных летательных аппарата типа "Куб".
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Результаты за неделю
За последнюю неделю группировки Объединенных сил отразили 76 вражеских атак. Россияне потеряли:
- 22 танка;
- единицу специальной техники;
- 17 артиллерийских систем;
- 67 единиц боевой бронированной техники;
- 1 специальный бронированный автомобиль;
- 28 единиц автомобильной техники (одна из них с боекомплектом).
Что касается подразделений ПВО, то они сбили российский многоцелевой вертолет К-52, 3 крылатые ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов.
"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов! Вместе победим! Слава Украине!", – написали защитники.
Обратите внимание – как уничтожают российскую технику: смотрите видео