Військові розповіли, що загарбники атакують уздовж усієї смуги оборони. Росіяни застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем.

До теми Воїни ООС відбили 14 російських атак й збили 2 ракети Х-59МК й безпілотники "Куб" у небі Донбасу

Крім цього, загарбники випускають ракети по цивільних об'єктах інфраструктури та домівках людей.

Що накоїли окупанти

Загалом за останній тиждень росіяни атакували 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Вони зруйнували й пошкодили 62 цивільних об'єкти. Мовиться про 59 домівок людей, електропідстанцію і будинок культури.

Після обстрілів лише в Покровському і Бахмутському районах Донецької області загинули 3 цивільних особи. Також 2 людей окупанти поранили. Інформацію по інших регіонах наразі уточнюють.

Українські захисники та захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. Ще на трьох локаціях тривають бої з окупантом,

– написали військові.

Втрати загарбників

Українські захисники завдали російським вбивцям втрат. Зокрема, за 29 травня військові ліквідували:

2 артилерійські системи;

11 одиниць бойової броньованої техніки;

10 ворожих автомобілів.

Протиповітряна оборона над Донеччиною та Луганщиною знищили 2 крилаті ракети Х-59МК. Також ліквідували 3 високоточні безпілотні літальні апарати типу "Куб".

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Результати за тиждень

За останній тиждень угруповання Об'єднаних сил відбили 76 ворожих атак. Росіяни отримали такі втрати:

22 танки;

одиницю спеціальної техніки;

17 артилерійських систем;

67 одиниць бойової броньованої техніки;

1 спеціальний броньований автомобіль;

28 одиниць автомобільної техніки (одна з них з боєкомплектом).

Щодо підрозділів ППО, то вони збили російський багатоцільовий гелікоптер К-52, 3 крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів.

"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів! Разом переможемо! Слава Україні!", – написали захисники.

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