За несколько часов до переговоров: Кулебу тепло встретили в Анталии
10 марта 2022 , 08:55Читати новину українською
Сегодня в Турции состоится встреча министров иностранных дел Украины и России. Глава украинского МИД еще вчера прибыл в Турцию. Сегодня он уже а Анталии.
Главу МИД Украины встретил турецкий коллега Мевлют Чавушоглу. При встрече дипломаты обнялись.
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Накануне переговоров с Лавровым, Кулеба с украинской делегацией встретились с турецкими коллегами. Встреча проходит там же, где впоследствии состоятся переговоры глав МИД Украины и России.
Встреча Кулебы с Чавушоглу: смотрите видео
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