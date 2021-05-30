За несколько дней до лета Карпаты замело снегом

В Карпатах 30 мая падает снег. Так, за несколько дней до начала лета на горе Поп Иван Черногорский наблюдается зимняя погода.
Отметили, что на горе облачно. Видимость ограничена до 30 метров.
Ранее В Карпатах в конце мая все еще лежит снег: фото
Юго-западный ветер достигал 3 – 5 метров в секунду. Температура воздуха составляет +1 градус. Пользователей сети удивило появление снега перед летом.
Ничего себе погода в мае,
– написали в заметке.
Какой будет погода в Карпатах в июне
В Укргидрометцентре отметили, что в горных районах среднемесячная температура воздуха составит +11...+ 18 градусов тепла. Однако на высокогорье Карпат будут морозы – до -5 градусов.
Месячное количество осадков в Карпатах достигнет до 160 миллиметров.Обратите внимание! В этом году июнь будет холоднее, чем в прошлом году. В целом погода будет разнообразной: жара будет меняться местами с похолоданием.