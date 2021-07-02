О критической ситуации на оккупированной части Донбасса в комментарии изданию рассказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

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Донбасс на грани экокатастрофы

За несколько месяцев мы получим экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области,

– заявил Резников.

По его словам, оккупанты закрыли и затопили десятки шахт. Этим они поставили под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуются примерно 800 тысяч человек.

В то же время председатель Государственной экологической инспекции Андрей Мальованый сообщил, что объекты повышенной опасности находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк. Однако пока радиационный фон там в пределах нормы.

Напомним, ранее Украина просила ООН провести экспертизу ущерба экологии Донбасса.

Тревогу касательно экологии Донбасса били и раньше