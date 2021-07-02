Про критичну ситуацію на окупованій частині Донбасі у коментарі виданню розповів міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

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Донбасі на межі екокатастрофи

За кілька місяців ми матимемо екологічну катастрофу на окупованих територіях Донбасу та у південних районах Ростовської області,

– заявив Резніков.

За його словами, окупанти закрили та затопили десятки шахт. Цим вони поставили під загрозу джерела питної води, якими користуються приблизно 800 тисяч людей.

Водночас голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований повідомив, що об'єкти підвищеної небезпеки перебувають у містах Новолуганське, Авдіївка, Маріуполь та Торецьк. Однак наразі радіаційний фон там у межах норми.

Нагадаємо, раніше Україна просила ООН провести експертизу шкоди екології Донбасу.

На сполох щодо екології Донбасу били й раніше