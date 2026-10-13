Спецподразделение Национальной гвардии "Лазар" в ночь на 12 октября 2026 года уничтожило 57 российских орудий на фронте. Бойцы посвятили эту масштабную операцию дню рождения командира Павла Елизарова.

Как сообщил журналист Юрий Бутусов, подразделение Национальной гвардии "Лазар" является единственной в мире воинской частью, способной провести точную доразведку и почти одновременно уничтожить такое количество артиллерийских систем на широком фронте.

Артиллерийские орудия остаются одними из самых защищенных и замаскированных целей, которые российские войска защищают значительными силами.

Революция в войне дронов и массовое уничтожение техники

Павел Елизаров в октябре 2022 года создал первую в мире воинскую часть тяжелых ударных дронов на системе связи "Старлинк". Он разработал первый серийный "Старлинк-бомбардировщик" и сформировал среду для его массовой эксплуатации.

Благодаря этому дроны-бомбардировщики превратились из средств диверсионных рейдов в надежную конвейерную систему поражения врага по всему фронту. Спецподразделение продемонстрировало результативность, которую практически невозможно повторить из-за сокращения производства российской бронетехники.

С 21 октября 2022 года по 30 сентября 2026 года спецподразделение "Лазар" выполнило огромный объем боевой работы, верифицированный в системе "Дельта". За это время бойцы поразили 105 тысяч вражеских целей.

Более 100 тысяч пораженных целей и уничтоженных танков

Среди уничтоженной техники и сил противника – 258 систем ПВО, 2383 танка, 950 самоходных артиллерийских установок, 389 реактивных систем залпового огня, 353 пушки и миномета, 3813 боевых машин пехоты и 9163 оккупанта.

Для сравнения: подразделение ликвидировало около 55 % от общего количества танков РФ по состоянию на 24 февраля 2022 года. Это в полтора раза больше, чем находится на вооружении Франции, Великобритании, Германии и Польши, взятых вместе.

Такое же количество танков уничтожила вся армия обороны Израиля на всех фронтах Войны Судного дня 1973 года.

Путь командира и боевые достижения

Бывший бизнесмен и телепродюсер Павел Елизаров посвятил себя защите Украины. Позже он занимал должность заместителя командующего Военно-воздушными силами, однако его отставка стала тяжелой потерей для сил обороны.

Как отмечает Бутусов, именно Елизаров обладает масштабом и талантом для создания системы, способной опередить врага в войне за господство в небе.

Напомним, что в июле заместитель командующего ВВС " Павел Елизаров подал в отставку" вслед за увольнением Михаила Федорова.