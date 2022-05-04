За общение с родными: боевики бросают за решетку даже женщин и детей

После того, как российские оккупанты захватывают тот или иной украинский город в Луганской области, в населенный пункт отправляют отряды идейных "милиционеров" с Донбасса. Специализируются они на пытках и фильтрационных мероприятиях в отношении мирных жителей.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, вместе с "милицией" в оккупированные города заходят боевики росгвардии, которым поставили задачу "обеспечивать порядок". Они задерживают мужчин, женщин и детей, проверяют документы и телефоны.

Смотрите также Не идут в бой, сдаются в плен или убивают своих: как выживают на войне российские солдаты

Террористы и российские полицейские получили задачу "искать неблагонадежных", которыми с точки зрения российского командования являются едва ли не все жители.

За общение с родственниками отправляют "на подвал"

Боевики квазиреспублик объясняют свои действия постановлением "правительства", которое было подписано 30 апреля, как только захватчики смогли закрепиться в некоторых городах Луганщины. Личному составу террористов руководители донесли информацию о том, что нужно считать каждого гражданского человека врагом. Это касается как взрослых, так и детей.

"Неблагонадежными" боевики считают тех, кто поддерживает связь с родственниками на подконтрольной Киеву территории. Если выясняется, что человек общался с кем-то, кто покинул Луганщину и уехал в безопасное место, его сразу задерживают и увозят на пытки.

"Официально" боевикам и российским нелюдям разрешили удерживать людей на 30 суток. Фактически это означает предоставление палачам полного карт-бланша, поскольку никакие законы на оккупированных территориях не действуют. Каждый из россиян или боевиков может безнаказанно застрелить или замучить кого-либо даже без каких-либо объяснений.

Кроме того, в случае, если на телефоне задержанного не найдут ничего подозрительного, захватчикам предоставили право забирать устройство для контроля за звонками и мессенджерами. Это означает, что каждый звонок или любое сообщение со свободной территории на захваченную могут подставить человека и быть для него крайне опасными.



"Документы" из недореспублики / Фото источников 24 канала

Как общаться с родными, которые остались на оккупированных территориях

Поскольку россияне устанавливают тотальный контроль над всеми, кто находится на неподконтрольных Киеву городах, местным жителям нужно соблюдать определенные правила безопасности. Сотрудники контрразведки говорят, что жители квазиреспублик и недавно захваченных населенных пунктов при общении с родственниками или знакомыми должны: