За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, разом із "міліцією" в окуповані міста заходять бойовики росгвардії, яким поставили задачу "забезпечувати порядок". Вони затримують чоловіків, жінок та дітей, перевіряють документи та телефони.

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Терористи та російські поліцейські отримали завдання "шукати неблагонадійних", якими з точки зору російського командування є ледве не всі жителі.

За спілкування родичами відправляють "на підвал"

Бойовики квазіреспублік пояснюють свої дії постановою "уряду", яке було підписано 30 квітня, як тільки загарбники змогли закріпитися у деяких містах Луганщини. До особового складу терористів керівники донесли інформацію про те, що треба вважати кожну цивільну людину ворогом. Стосується це як дорослих, так і дітей.

"Неблагонадійними" бойовики вважають тих, хто підтримує зв'язок із родичами на підконтрольній Києву території. Якщо з'ясовується, що людина спілкувалася з кимось, хто покинув Луганщину та виїхав у безпечне місце, її одразу затримують та відвозять у катувальні.

"Офіційно" бойовикам та російським нелюдам дозволили утримувати людей на 30 діб. Фактично це означає надання катам повного карт-бланшу, оскільки ніякі закони на окупованих територіях не діють. Кожен із росіян чи бойовиків може безкарно застрелити чи закатувати будь-кого навіть без якихось пояснень.

Крім того, у випадку, якщо на телефоні затриманого під час перевірки не знайдуть нічого підозрілого, загарбникам надали право забирати пристрій для контролю за дзвінками та месенджерами. Це означає, що кожен дзвінок чи будь-яке повідомлення з вільної території на захоплену можуть підставити людину та бути для неї вкрай небезпечними.



"Документи" з недореспубліки / Фото джерел 24 каналу

Як спілкуватися з рідними, що залишилися на окупованих територіях

Оскільки росіяни встановлюють тотальний контроль над всіма, хто наразі перебуває на непідконтрольних Києву містах, місцевим мешканцям треба дотримуватись певних правил безпеки. Співробітники контррозвідки кажуть, що жителі квазіреспублік та населених пунктів, які були нещодавно захоплені, під час спілкування з родичами чи знайомими мають: