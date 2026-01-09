Взятки за "правильный" голос: стало известно, кто внес 37 миллионов залога за двух нардепов
- За двух депутатов Ольгу Савченко и Евгения Пивоварова, подозреваемых во взяточничестве, внесли залоги на сумму почти 37 миллионов гривен.
- Залог для Савченко внес ее адвокат Игорь Фомин, а для Пивоварова – семь физических лиц.
За двух народных депутатов, которых подозревают в получении неправомерной выгоды за "нужный" голос в Верховной Раде, внесли почти 37 миллионов гривен залога. Средства перечислили адвокат и несколько физических лиц.
Об этом сообщают журналисты проекта "Схемы", передает 24 Канал.
Кто внес залоги за нардепов?
За двух парламентариев от "Слуги народа" Ольгу Савченко и Евгения Пивоварова, которых подозревают в "продаже" своих голосов в Верховной Раде, внесли почти 36,7 миллиона залога.
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах СМИ сообщили, что залог в размере 16,6 миллиона гривен, определенную Высшим антикоррупционным судом для Ольги Савченко, внес один из ее адвокатов Игорь Фомин.
По словам Фомина, одна часть внесенной суммы – его личные средства, а другую "пришлось одолжить".
Также 8 января залог в размере почти 20 миллионов гривен внесли за еще одного фигуранта преступной группировки – нардепа Евгения Пивоварова. По информации СМИ, средства перечислили семь физических лиц отдельными платежами от 150 тысяч до 5 миллионов гривен.
Напомним, 1 января ВАКС назначил залоги для пяти участников дела о взяточничестве в Верховной Раде. По данным антикоррупционной прокуратуры, двум подозреваемым суд назначил залоги по 40 миллионов гривен и 30 миллионов гривен, другим двум – по 20 миллионов гривен, пятому депутату – 16,6 миллиона гривен. А также обязал фигурантов носить электронные браслеты.
Что известно о преступной группировке в Верховной Раде?
В конце декабря 2025 года НАБУ и САП разоблачили "организованную преступную группу, в состав которой входили действующие парламентарии."
По данным следствия, пятеро участников регулярно получали взятки за "правильное" голосование в Верховной Раде. Указания им присылали в Вотсап.
По данным ОО "Центр противодействия коррупции", говорится о Юрии Киселе, Евгения Пивоварова, Игоря Негулевского, Ольгу Савченко и Михаила Лаба. Все – парламентарии от "Слуги народа".
Вероятно, группа могла действовать еще с 2021 года. Сейчас проверяют факты ее возможного создания и деятельности.