Про це повідомляють журналісти проєкту "Схеми", передає 24 Канал.
Хто вніс застави за нардепів?
За двох парламентарів від "Слуги Народу" Ольгу Савченко та Євгена Пивоварова, яких підозрюють у "продажі" своїх голосів у Верховній Раді, внесли майже 36,7 мільйона застави.
З посиланням на джерела у правоохоронних органах ЗМІ повідомили, що заставу у розмірі 16,6 мільйона гривень, визначену Вищим антикорупційним судом для Ольги Савченко, вніс один з її адвокатів Ігор Фомін.
За словами Фоміна, одна частина внесеної суми – його особисті кошти, а іншу "довелось позичити".
Також 8 січня заставу у розмірі майже 20 мільйонів гривень внесли за ще одного фігуранта злочинного угрупування – нардепа Євгена Пивоварова. За інформацією ЗМІ, кошти перерахували семеро фізичних осіб окремими платежами від 150 тисяч до 5 мільйонів гривень.
Нагадаємо, 1 січня ВАКС призначив застави для п'яти учасників справи про хабарництво у Верховній Раді. За даними антикорупційної прокуратури, двом підозрюваним суд призначив застави по 40 мільйонів гривень і 30 мільйонів гривень, іншим двом – по 20 мільйонів гривень, п'ятому депутату – 16,6 мільйона гривень. А також зобов'язав фігурантів носити електронні браслети.
Що відомо про злочинне угрупування у Верховній Раді?
Наприкінці грудня 2025 року НАБУ та САП викрили "організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні парламентарі."
За даними слідства, п'ятеро учасників регулярно отримували хабарі за "правильне" голосування у Верховній Раді. Вказівки їм надсилали у Вотсап.
За даними ГО "Центр протидії корупції", мовиться про Юрія Кісєля, Євгена Пивоварова, Ігоря Негулевського, Ольгу Савченко та Михайла Лаба. Усі – парламентарі від "Слуги народу".
Ймовірно, група могла діяти ще з 2021 року. Зараз перевіряють факти її можливого створення та діяльності.