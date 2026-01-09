Об этом сообщают журналисты проекта "Схемы", передает 24 Канал.

Кто внес залоги за нардепов?

За двух парламентариев от "Слуги народа" Ольгу Савченко и Евгения Пивоварова, которых подозревают в "продаже" своих голосов в Верховной Раде, внесли почти 36,7 миллиона залога.

Со ссылкой на источники в правоохранительных органах СМИ сообщили, что залог в размере 16,6 миллиона гривен, определенную Высшим антикоррупционным судом для Ольги Савченко, внес один из ее адвокатов Игорь Фомин.

По словам Фомина, одна часть внесенной суммы – его личные средства, а другую "пришлось одолжить".

Также 8 января залог в размере почти 20 миллионов гривен внесли за еще одного фигуранта преступной группировки – нардепа Евгения Пивоварова. По информации СМИ, средства перечислили семь физических лиц отдельными платежами от 150 тысяч до 5 миллионов гривен.

Напомним, 1 января ВАКС назначил залоги для пяти участников дела о взяточничестве в Верховной Раде. По данным антикоррупционной прокуратуры, двум подозреваемым суд назначил залоги по 40 миллионов гривен и 30 миллионов гривен, другим двум – по 20 миллионов гривен, пятому депутату – 16,6 миллиона гривен. А также обязал фигурантов носить электронные браслеты.

Что известно о преступной группировке в Верховной Раде?