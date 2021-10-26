За "ошибку" в санкционном списке СНБО предлагали до 300 тысяч долларов, – Арахамия

Давид Арахамия заявил, что ошибки в данных майского списка "воров в законе" не случайны. По его словам, за "неточности" в фамилиях якобы предлагали до 300 тысяч долларов.

Об этом глава фракции "Слуга народа" сообщил в эфире одного телеканалов.

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За ошибку – до 300 тысяч долларов

Народный депутат отметил, что "приходят разного рода люди, которые рассказывают, что им коррумпированные сотрудники правоохранительных органов предлагали от 100 до 300 тысяч долларов, чтобы допустить ошибку и они могли спокойно свободно передвигаться за границу и не иметь проблем, вот и все".

Просто продали этот список, к сожалению, это правда жизни. Я скажу так, мне кажется, что случайных ошибок там не было вообще,

– добавил Давид Арахамия.

Санкции СНБО против криминалитета: коротко

Президент Владимир Зеленский заявил, что СНБО применил персональные санкции к 557 "ворам в законе". По его словам, такие же ограничения ввели и против 111 "криминальных авторитетов".

Глава государства отметил, что большинство из них находится не в Украине. Он отметил, что на заседании сделали все, чтобы количество "воров в законе" вскоре и навсегда – "равнялось нулю".

В Совете национальной безопасности и обороны проинформировали, что из-за ошибки ответственность понесли 8 должностных лиц МВД. Часть из них понизили в званиях, а остальные – лишились работы.