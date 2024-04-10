За основу приняли законопроект о мобилизации осужденных лиц

Верховная Рада приняла за основу законопроект №11079 - о мобилизации осужденных лиц. Ранее его рекомендовал принять комитет Рады.

"За" проголосовали большинство нардепов. Однако, скорее всего, законопроект еще поправят ко второму чтению.

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Нардеп Ярослав Железняк сообщил в своем телеграм-канале, что риски по антикоррупции и по тяжким преступлениям обещают убрать ко второму чтению.

Что известно о законопроекте №11079

Законопроект нацелен на то, чтобы разрешить мобилизацию по контракту осужденных к лишению и ограничению свободы.

Для таких людей предусмотрели условно-досрочное освобождение от отбывания наказания для мобилизации и службы по контракту. Для этого необходимо желание самого осужденного проходить такую военную службу и решение суда.

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Какие осужденные точно не будут подпадать под мобилизацию

Председатель комитета Верховной Рады Сергей Ионушас ранее сообщал журналистам "РБК-Украина", что мобилизовать будут не всех.

В частности мобилизация будет запрещена для тех лиц, которые совершили преступления против национальной безопасности. Также не будут призывать осужденных за терроризм, убийство двух или более людей, изнасилование, педофилию и ДТП со смертельным исходом под воздействием наркотиков или алкоголя.

Отметим, что также 10 апреля на очередном заседании Верховной Рады депутаты поддержали за основу законопроект под номером 10379 по усилению ответственности за военные правонарушения. Депутаты советуют, чтобы уклонистов не наказывали тюрьмой, а значительными штрафами.