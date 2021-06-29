За отказ от габаритно-весового контроля будут штрафовать: Рада приняла закон

Верховная Рада 29 июня приняла во втором чтении закон о внесении изменений в осуществление габаритно-весового контроля. Теперь водители за отказ от такого контроля будут платить штрафы. Также будут наказывать за несоблюдение требования водителями, перевозящими пассажиров или груз, требования об остановке.

За закон проголосовали 257 парламентариев. Водителю, который откажется проходить контроль, придется заплатить 51 тысячу штрафа.

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Также такую же сумму придется выложить за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортную накладную или другие определенные законами документы.

Какие еще наказания предусмотрены законом:

в случае превышения габаритно-весовых норм от 5% до 10% включительно – 8500 гривен;

в случае превышения габаритно-весовых норм более 10%, но не более 20% – 17 тысяч гривен,

в случае превышения габаритно-весовых норм более 20%, но не более 30% – 34 тысячи гривен;

в случае превышения габаритно-весовых норм свыше 30% – 51 тысяча гривен.

Водителя могут освободить от такой ответственности, если есть разрешение на проезд по дорогам транспорта, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные.

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В этом случае админответственность за такие нарушения несет ответственное лицо – физическое или руководитель юридического лица, на которое зарегистрировано транспортное средство.