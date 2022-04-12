За период оккупации захватчики убили больше 400 жителей Бучанской общины
12 апреля 2022 , 12:35Читати новину українською
Источник:Киевская ОВА
Во время временной оккупации Бучанской общины россияне убили более 400 мирных людей. В настоящее время в городе проводят эксгумацию тел погибших.
Одну из братских могил разбирают. Об этом сообщили в Киевской ОВА 12 апреля.
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За период оккупации захватчики убили больше 400 жителей Бучанской общины,
– говорится в сообщении.
На территории местного храма началась эксгумация массового захоронения мирных жителей в Буче.
Каждое тело рассматривают судмедэксперты, криминалисты, следователи и прокуроры. Большинство людей умерли от огнестрельных и осколочных ранений.
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