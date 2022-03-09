За первые дни войны Метинвест передал 3,5 тысячи противотанковых ежей и авто для ВСУ

С началом вторжения России на территорию Украины, которое началось 24 февраля, Метинвест вместе с импортерами, а также почти всеми находящимися вокруг мастерскими перешли на производство противотанковых ежей.

Об этом рассказал в эфире генеральный директор ООО "Метинвест" Юрий Рыженков.

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На сегодняшний день Метинвест передал более 3,5 тысяч противотанковых ежей и более 2 тысяч тонн бетонных сооружений для укрытий. Это то, что уже было сделано практически в первые дни. Сейчас история продолжается, мы предоставляем нашим партнерам металл для изготовления противотанковых ежей или для укрытий.

– рассказал Рыженков.

По его словам, весь металл, находящийся сегодня на складах по решению акционера Рината Ахметова, предоставляется для оборонных сооружений.

Вместе с этим мы также поддерживаем ВСУ той же спецтехникой. Более полусотни автомобилей разного применения было уже передано. Также Ринат Ахметов принял решение о выделении 10 миллионов евро на закупку средств защиты для терробороны,

– сказал гендиректор.

Речь идет о бронежилете, каске, аптечках. Сегодня уже первая партия из почти 3 тысяч бронежилетов и 500 аптечек закуплена. Она уже в пути. Как только все это прибудет в Украину, тогда будет проходить передача силам территориальной обороны.

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