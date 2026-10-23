Более 400 осужденных: в Беларуси массово преследуют людей за поддержку Украины

В Беларуси с февраля 2022 года за поддержку Украины были осуждены не менее 419 человек. Среди осужденных оказались 73 женщины, а 142 заключенных до сих пор находятся под стражей.

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Вясна".

Что известно о преследованиях в Беларуси

Реальное количество уголовных дел против граждан может быть значительно больше, чем зафиксированные показатели.

Наибольшую группу осужденных составляют люди, которые распространяли фотографии и видеозаписи перемещения российской военной техники. За содействие экстремистской деятельности осудили 222 человека.

По обвинению в государственной измене в связи с поддержкой Украины приговоры получили 44 человека. Кроме того, 17 иностранных граждан наказали за якобы шпионаж.

Еще 29 человек осудили за терроризм по делам о диверсиях на железной дороге и военном аэродроме. За финансовые пожертвования на нужды Вооруженных сил Украины приговоры получили 45 человек.

Наибольшее количество задержаний среди украинцев произошло в так называемом "Деле Гаюна" – волне арестов, связанных с деятельностью мониторингового проекта "Беларускі Гаюн".

Напомним, что недавно президент Зеленский предупредил, что Запад Украины под угрозой ударов, поскольку Путин хочет разместить баллистическое оружие в Беларуси.