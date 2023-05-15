За подрывом предателя Корнета стоит СБУ, – источники

За подрывом предателя Игоря Корнета стоят украинские спецслужбы. В частности, СБУ. Так называемый глава "МВД" квазиреспублики пострадал во время "хлопка" в Луганске.

Да, представители СБУ приложили усилия. Эту информацию 24 каналу подтвердили в спецслужбах.

Важно Убийства и "переворот": что известно об изменнике Игоре Корнете, которого могли взорвать в Луганске

Следует понимать, что многие успешные операции на оккупированных территориях – дело украинских спецслужб. В частности, разведки. Однако часто это происходит тайно. Информацию не разглашают, чтобы ею не воспользовался враг.

"Хлопок" в Луганске: что известно

Взрыв прогремел в барбершопе в Луганске 15 мая. Пострадали 7 человек, четверо из которых доставлены в тяжелом состоянии в больницу. Среди них, в частности, был Игорь Корнет.

Пропагандистские СМИ пишут, что погиб один человек в результате этого. Ранения получили оккупанты, охранявшие коллаборанта Корнета.

К слову, оккупанты говорят, что Корнет – в тяжелом состоянии. За его жизнь сражаются врачи.

Кто такой Игорь Корнет

Корнет – это предатель, который в 2014 году добровольно перешел на сторону оккупантов. Он участвовал в боевых действиях на стороне террористов.

Боевик был назначен "министром внутренних дел ЛНР". Кроме того, так называемый "министр МВД" причастен к криминальным схемам. В частности, он создал банду, которая обворовывала фермеров в Луганской области. Это происходило на оккупированных и после 24 февраля 2022 года территориях.